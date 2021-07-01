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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يعلن إصابة 52 شرطيا في احتجاجات الأربعاء

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الأربعاء، إصابة 52 من منسوبيها، خلال تفريق المحتجين من أحزاب سياسية وقوى مدنية وأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفرقت الشرطة مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، والذين طالب بعضهم بإسقاط الحكومة الانتقالية، فيما دعا آخرون إلى إصلاحها، وتحقيق العدالة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الشرطة السودانية في بيان لها إنها "تصدت لمجموعات حاولت الوصول إلى مواقع سيادية بوسط العاصمة مثل القصر الرئاسي، وأن المحتجين ردوا على الشرطة بعنف مفرط ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين صفوفها".

من جانب آخر، قالت النيابة العامة في السودان إنه "لا وفيات أو إصابات أو حوادث بين المتظاهرين خلال احتجاجات 30 يونيو في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى، في ظل الخطة الدقيقة وأحكام التنسيق مع قوات الشرطة".

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وأضافت: "تم القبض على 73 متفلت أثناء التظاهرات وأودعتهم حراسات الشرطة، ودونت النيابة بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 69 و77 من القانون الجنائي المتعلقة بالشغب والإزعاج العام.

مطالبات بالإصلاح

وكانت أحزاب سياسية في السودان منها الحزب الشيوعي والاتحادي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، دعت لتنظيم احتجاجات شعبية منددة بأوضاع البلاد ومطالبة بإصلاحها، في مقابل دعوة متزامنة لأنصار الرئيس المعزول عمر البشير والحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الشعبي، لإسقاط الحكومة الانتقالية.

وأفادت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، بأن الموقوفين لدى النيابة العامة، ارتفع عددهم إلى 200 من كوادر النظام السابق، "متورطين في التخطيط لأعمال عنف وتخريب خلال احتجاجات يوم الأربعاء".

وتظاهر المئات أيضا في ولاية القضارف شرقي البلاد، فيما أصيب اثنان من رجال الشرطة وضابط برتبة رفيعة عندما تم التصدي لمحاولات المحتجين اقتحام السوق، بجانب احتجاجات أخرى في ولايتي نهر النيل والجزيرة.

وكثفت الشرطة السودانية وقوات الأمن من انتشارها في وسط العاصمة الخرطوم، طوال ساعات يوم الأربعاء، مع إغلاق الجيش السوداني لمقاره والطرق المؤدية إلى محيط ساحة القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.

ومنذ 21 أغسطس 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.

 

 

 

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