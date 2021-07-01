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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ثورة 30 يونيو.. مقر الحرية والعدالة بالوادي الجديد مركز لخدمة مرضى السرطان

ارشيفيه
ارشيفيه

بعد ان انتصرت ثورة 30 يونيو  لإرادة المصريين  استطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن أن يكتبوا ” الخلاص” للوطن من حكم الإخوان الذين مارسوا كل السياسات القمعية، وأضروا بمصلحة البلاد بل وتحولت كافة مقرات الإخوان  لمنافع عامة ومرافق خدمية  أو جمعيات اهلية  يستفاد منها المواطنين . 

وكان المقر الرئيسي والوحيد للحرية والعدالة بالوادي الجديد، متواجدا بشارع الشعلة بالخارجة القديمة، ومستأجر من جمعية مرضى السرطان الخيرية.

 

ويعتبر المقر، ضمن المقرات التي احترقت قبيل سقوط جماعة الإخوان المسلمين أثناء ثورة 30 يونيو،  حيث تم استئجار المقر بعد تأسيس الحزب، وازداد نشاط الحزب في المقر، بمجرد إعلان الإخوان  ترشيح الدكتور مرسي للرئاسة, وكان يعد المطبخ السياسي للجماعة والحزب بالمحافظة.

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تحول مقر حزب الحرية والعدالة في الوادي الجديد، إلى جمعية خيرية لمرضى السرطان، عقب نجاح ثورة 30 يونيو  وعزل محمد مرسي من الحكم، وذلك بعد أن تسلمت  لجنة شؤون الأحزاب، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة ممتلكاته، على مستوى الجمهورية.

 

وعقب نجاح ثورة 30 يونيو ، وعزل محمد مرسي، تم فسخ التعاقد من قبل الجمعية مع الحزب، وآلت ملكيته للجمعية الخيرية، وتم تحويله لفرع جمعية مرضى السرطان بالمحافظة، حيث يتوافد عليه  العشرات من مرضى السرطان على مستوى مراكز المحافظة الخمس .

ثورة يونيو الوادي احديد مقرات الاخوان الحريه والعداله جمعية مرضي السرطان مركز لخدمة المرضي

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