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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميدان البساتين بالوادي الجديد.. شاهد على انطلاق المظاهرات الرافضة لجماعة الإخوان

ميدان البساتين
ميدان البساتين

نجحت ثورة 30 يونيو في إفشال مخطط الإخوان لخلق فوضى خلاقة في البلاد، ولكن ثورة يونيو  انتصرت لإرادة المصريين بعد فترة حكم عصيبة للجماعة الإرهابية، واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن أن يكتبوا ” الخلاص” للوطن من حكم الإخوان الذين مارسوا كل السياسات القمعية، وأضروا بمصلحة البلاد. 

 وعندما شعر الشعب المصري بالخيانة التي كانت ستهدم الوطن انتفضت جميع الميادين على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي محافظة الوادي الجديد يعتبر ميدان البساتين بمدينة الخارجة، أحد أهم الميادين بالمحافظة وحاز على شهرة كبيرة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كونه أول ميدان بالمحافظة يشهد تظاهرة حقيقية.

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ويعد ميدان البساتين من أكبر ميادين الخارجة، فمن الناحية الغربية توجد منطقة البلد القديمة والشعلة، أما الناحية الغربية فتوجد بها كلية التربية وميدان الساحة وشارع جمال عبد الناصر، الذى يعتبر أكبر شوارع المدينة، وفي المنطقة الجنوبية للميدان توجد منطقة البساتين وباقي الأحياء القديمة، فيما يوجد من الناحية الشمالية للميدان، قصر ثقافة الوادي الجديد والسنترال والبريد والمحكمة القديمة وبعض المجمعات والمصالح الحكومية.

يقول هاني الزناتي، أحد أبرز المشاركين في ثورة ٣٠ يونيو ضد جماعة الإخوان، إن ميدان البساتين شهد العديد من المواقف السياسية منها قيام الاخوان بوضع الشعار الخاص بحزب الحرية والعدالة فوق في منتصف الميدان وقيام الحركات الشعبية والثورية المدنية بتحطيم الشعار في ثورة 30 يونيو وشهد الميدان انطلاق أول جبهة سياسية شعبية وهي جبهة 30 يونيو، فضلا عن انطلاق حملة "كمل جميلك" التى طالبت بترشح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وأضاف الزناتي أن ميدان البساتين يمثل منطقة استراتيجية وحيوية ونقطة وسطي للتلاقي، ويسهل انضمام المواطنين إلى المتظاهرين حيث يوجد له اكثر من مدخل يمكن الوصول له.

وعن أسباب اختيار الميدان مركزًا للتظاهر بالمحافظة خلال الثورة يقول مجدي العراقي من مدينة الخارجة واحد  المشاركين في ثورة يونيو  بالوادي الجديد أن ميدان البساتين يمثل منطقة استراتيجية وحيوية ونقطة وسطية للتلاقي يصعب السيطرة عليها من قوات الأمن المركزي آنذاك لتفرعه، ما يعطي فرصة أكبر للتظاهر بحرية شديدة، ويسهل انضمام المواطنين إلى المتظاهرين وقتها حيث يوجد له اكثر من مدخل يمكن الوصول له من خلال هذا المدخل.

وشهد الميدان تلاحم شعب الواحات في الصلوات الجماعية  والترابط فيما بينهم واصرارهم علي التمسك بثورتهم  وكذلك على أرضه أصيب وقُتل العشرات من أبناء المحافظة في سبيل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية الحقيقية ".

ثورة يونيو مظاهرات الغضب ميدان البساتين المظاهرات جماعة الإخوان انتصار لارادة الشعب

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