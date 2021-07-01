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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية دير الجنادلة في أسيوط يناشدون برصف طريق دير السيدة العذراء

صدى البلد

شكا المواطن حسن فتحى أحد أهالي قرية دير الجنادلة هي إحدى القرى التابعة الى مركز الغنايم في محافظة أسيوط ، من تهالك الطريق الرئيسي أسيوط- الغنايم السريع  المؤدي إلى مدخل دير السيدة العذراء، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه ، مما يعرض حياة المارة للخطر.


ويقول فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية دير الجنادلة وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.


وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالى وعدم تعرضهم للحوادث .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط دير السيدة العذراء رصف الطريق الطريق الرئيسى تدمير السيارات يعرض حياة المارة للخطر مركز الغنايم قرية دير الجنادلة خارج حسابات المسئولين عدم صلاحيته للسير

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