4 نصائح لتجنب الإصابة بـ حمو النيل .. تعرف عليها

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يصاب الكثير من الأشخاص و بالأخص الأطفال حمو النيل، يعتبر حمو النيل من الأمراض الجلدية و يظهر على شكل طفح جلدى أحمر اللون على هيئة حبوب ويظهر لا يرتبط بعمر أو سن معين.

قدم الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الاطفال وحساسية الأطفال، بعض النصائح التي يمكن إتباعها لتجنب الإصابة بحمو النيل و كان أهمها ..



1-استخدام الماء بصفة دورية لغسل البشرة

2-الحرص على تعريض الطفل لتيار خفيف من الهواء.

3- أن تكون جميع ملابس الطفل قطنية وألا تحتوى على أي من الأنسجة الصناعية وكذلك مفارش الأسرة التي ينام عليها الطفل.

4- في حالة كان الطفل صغير ولا يستطيع التقلب أثناء النوم وتغير وضعيته فنقوم نحن بتقليبه حتى لا يصاب بتعرق في أماكن من جسمه مع الحرص على تعريضه أثناء النوم لتيار خفيف من الهواء أو المكيف في درجة حرارة 25.

علاج حمو النيل

أضاف أخصائي الأطفال وحساسية الأطفال،أما في حالة إصابة الطفل بحمو النيل فيكون العلاج عن طريق وضع لوشن على الجلد عن طريق السئسئه لتقليل الالتهابات المهم يكون بيحتوي علي الزنك.



مثل برينجو أو بريمو بلاس أو كلاميل لوسن دهان ٣ مرات بعد الحمي يعني نحميه ٣ مرات وبعد كده ندهن اللوسن وفى بعض الحالات ننصح بإعطاء الطفل أدوية لتقليل الحكة مثل زيرتك شراب أو هيستازين شراب ربع سم لكل كيلو مرتين يومياً أو قبل النوم.

من جانب أخر قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد ويعاني منها الأطفال والكبار هذه الأيام والفترة القادمة مع ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة هي مشكلة حمو النيل والتي تظهر علي هيئة حبيبات حمراء لها رؤوس بيضاء صغيرة ويصاحبها احمرار والتهاب مؤلم يؤدي إلى حكة شديدة في مناطق الرقبة والصدر والظهر والذراعين.

كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "طيب نعمل إيه علشان نتفادي الإصابة وإذا حدث لا قدر الله وظهرت المشكلة ماهو العلاج؟."

تابع: "أولا لمنع الإصابة علينا دائماً ارتداء ملابس قطنية خفيفة والحرص على ارتداء فانلة قطن تحت الملابس لتمتص العرق دائماً مع ضرورة الاستحمام مرتين يوميا بالماء البارد وصابونة الجلسرين، بالإضافة إلى التهوية المستمرة أما الصغار فيضاف إلى ما سبق وضع بشكير أو فوطة كبيرة تحتهم أثناء النوم لامتصاص العرق أول بأول."



أضاف: " ثانيا لو حدثت الإصابة بحمو النيل فإن العلاج يكون بدهان الجسم يوميا مرتين أو ثلاثة بغسول كلامينا بعد رجه جيدا مع تناول قرص زيرتك أو تلفاست ١٨٠ أو ليڤوهستام مساء يوميا للكبار أما الأطفال فمعلقة من أي من هذه الأدوية صباحا ومساء."



