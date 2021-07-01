التنسيقية تشارك في حفل كورال أطفال مصر في ذكري 30 يونيو

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كورال أطفال مصر الذي أحياه المايسترو سليم سحاب وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم وذلك في ذكرى 30 يونيو.

وأقيم هذا الحفل بالتزامن مع العيد الثامن لثورة 30 يونيو تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

وضم وفد التنسيقية المشارك في احتفالية 30 يونيو، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولي والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية عمر مرزبان ومحي النواوي وناريمان خالد ومصطفي الشهابي وأنور إسماعيل.