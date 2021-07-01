ليست المرة الأولى.. خناقة وضرب في البرلمان التونسي

يواجه البرلمان التونسي أزمات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تصدام الجهات التنفيذية مع البرلمان، ومعارضة بعض النواب على تصرفات الحكومة وصلة الى مرحلة الضرب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، وجّه عضو في البرلمان التونسي، صفعة إلى زميلته النائبة المعارضة رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، وأردفها بثانية، خلال جلسة برلمانية أمس، قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين

ولم يُعرف سبب اعتداء النائب الصحبي سمارة على عبير موسي على وجه الدقة، لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى زميلته التي كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الجوال وبادرها بالضرب.

ويمثل الاشتباك أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس. ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب «الدستوري الحر»، احتجاجاً على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس، وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.

وكتبت النائبة موسي في تدوينة على صفحتها بموقع {فيسبوك}: «هذا وجههم الحقيقي..عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات..تغوّل.. مغالبة».

وجاء هذا الحادث في وقت اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما سياسيان اغتيلا سنة 2013 على أيدي إسلاميين متشددين مشتبه بهم، القضاء بالتقصير في كشف ملابسات الجريمتين.



وقالت عبير موسى، في تصريحات لـ"العربية" السعودية، إنها يتم منعها من دخول البرلمان التونسي، بأمر من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي.

وأضافت أن الغنوشي قد جند أشخاصا؛ من أجل منعها من دخول البرلمان التونسي، وذلك في أول تصريحات عقب تعرضها للصفع داخل البرلمان التونسي.

وأوضحت: “أريد مواصلة عملي رغم الاعتداء علي في البرلمان، والغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس”.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.

كما حمل الاتحاد المسؤولية رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في حادثة الاعتداء على عبير موسي.

فيما أدانت وزيرة المرأة في الحكومة التونسية هذا الاعتداء، وطالبت برفع الحصانة عن صبحي سمارة ومحاسبته.

واعتدى النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، اليوم الأربعاء، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.