عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست المرة الأولى.. خناقة وضرب في البرلمان التونسي

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

يواجه البرلمان التونسي أزمات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تصدام الجهات التنفيذية مع البرلمان، ومعارضة بعض النواب على تصرفات الحكومة وصلة الى مرحلة الضرب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، وجّه عضو في البرلمان التونسي، صفعة إلى زميلته النائبة المعارضة رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، وأردفها بثانية، خلال جلسة برلمانية أمس، قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين

ولم يُعرف سبب اعتداء النائب الصحبي سمارة على عبير موسي على وجه الدقة، لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى زميلته التي كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الجوال وبادرها بالضرب.

ويمثل الاشتباك أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس. ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب «الدستوري الحر»، احتجاجاً على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس، وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.

وكتبت النائبة موسي في تدوينة على صفحتها بموقع {فيسبوك}: «هذا وجههم الحقيقي..عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات..تغوّل.. مغالبة».

وجاء هذا الحادث في وقت اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما سياسيان اغتيلا سنة 2013 على أيدي إسلاميين متشددين مشتبه بهم، القضاء بالتقصير في كشف ملابسات الجريمتين.
 

وقالت عبير موسى، في تصريحات لـ"العربية" السعودية، إنها يتم منعها من دخول البرلمان التونسي، بأمر من رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشي.

وأضافت أن الغنوشي قد جند أشخاصا؛ من أجل منعها من دخول البرلمان التونسي، وذلك في أول تصريحات عقب تعرضها للصفع داخل البرلمان التونسي.

وأوضحت: “أريد مواصلة عملي رغم الاعتداء علي في البرلمان، والغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس”.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاعتداء على عبير موسى ما هو إلا عنف موجه ضد المرأة، وأن الاعتداء على عبير موسي هو اعتداء على كل النساء في تونس.

كما حمل الاتحاد المسؤولية رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في حادثة الاعتداء على عبير موسي.

فيما أدانت وزيرة المرأة في الحكومة التونسية هذا الاعتداء، وطالبت برفع الحصانة عن صبحي سمارة ومحاسبته.

واعتدى النائب صحبي سمارة من ائتلاف الكرامة الإخواني، اليوم الأربعاء، بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان التونسي مما أثار استنكار عدد كبير من النواب.

البرلمان التونسي ضرب الحكومة صفعة الحزب الدستوري الح عبير موسى

موضوعات متعلقة

بعد الاعتداء على عبير موسى.. بيان عاجل من الحكومة التونسية

ترشيحاتنا

إخلال بالنظام الديمقراطي.. الحكومة التونسية تدين الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان

دعاء كفارة الغيبة والنميمة.. 12 كلمة تغفر ذنوبك

إمام مسجد يكشف تفاصيل اعتداء الإخوان عليه قبل 30 يونيو

موعد بدء علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات .. فيديو

خطفوه بالغلط .. حقيقة فيديو خطف شخصين لشاب بالإسكندرية

ضبط شخص ينصب على المواطنين أمام مكتب سجل مدني بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المخرج مروان حامد يحيي ذكرى ميلاد والده الأولى بعد وفاته

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ