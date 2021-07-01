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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تستجيب لعلاج الطالبة مرام المصابة بمرض نادر في المخ.. فيديو

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

ناشد الإعلامي تامر أمين وزارة الصحة على الهواء بعلاج الطالبة مرام، التي تعاني من أعراض مرضية نادرة في المخ، معقباً: "أرجو من وزارة الصحة أن تعطي هذه الحالة قدر من الاهتمام، لأننا محتاجين نعرف هي مصابة بـ إيه".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "الطفلة مرام تبلغ من العمر 15 عاماً، ونجحت في الإعدادية وتفوقت وجابت 97%، ولكن بعدها شعرت بتعب وصداع مزمن".

وتابع الإعلامي قائلاً: "قام أهل الطفلة مرام بعرضها على كثير من الأطباء والذين طلبوا أشعة مقطعية على المخ، ورنين مغناطيسي على المخ وما إلى ذلك، ولكن في الآخر مش عارفين يحددوا عندها ايه".

وأردف: "فيه أطباء قالوا ده التهاب، وفيه أطباء قالوا ان عندها ورم نادر ولكن في مكان حساس في المخ"، مشيراً إلى أن الطالبة مرام توجد الآن في المركز الطبي العالمي.

وأستطرد: أهل الطالبة مرام بيستغيثوا بينا، وإحنا بالتالي بنستغيث بـ وزارة الصحة، عشان حد من المختصين في الوزارة يشوف البنت عندها إيه ومحتاجة علاج إيه".

واستجاب الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم وزارة الصحة، من خلال مداخلة هاتفية، قائلاً: "احنا بنستأذن حد بس من اعداد البرنامج يبعتلنا رقم للتواصل مع الطالبة، وسيتم تشكيل لجنة فوراً وتوجيهها للمستشفى المتخصصة سواء في محافظة القاهرة أو في أي محافظة أٌخرى، لفصحها من أجل الوصول للتشخيص السليم، والبدء في العلاج فوراً".

الصحة الطالبة مرام مرض نادر المخ الإعلامي تامر أمين اخبار التوك شو

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