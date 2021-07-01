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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الفتاح: رضوان وغربال وجوميز لا يحق لهم إدارة نهائي أبطال أفريقيا

مصطفى غربال
مصطفى غربال

قال عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن رضوان جيد، ومصطفى غربال أو فيكتور جوميز لا يجوز لهم إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك بند في لوائح دوري الأبطال يمنع إدارة حكم من نفس المنطقة لنهائي البطولة، والاتحاد الأفريقي مقسم إلى 6 مناطق منها الشمال الذي يضم دول شمال إفريقيا وهناك منطقة تضم دول الجنوب أيضًا".

ثلاثي ممنوع من إدارة النهائي  

وتابع: "بناء على ذلك مصطفى غربال ورضوان جيد وفيكتور جوميز لا يجوز لهم إدارة نهائي دوري الأبطال وهذا الأمر وضعنا في مأزق وأتمنى أن يكون هناك إلغاء لهذا البند في المستقبل".

وأضاف :"من أدار نصف النهائي أيضًا من الصعب أن يدير النهائي لكن هناك أسماء عديدة مرشحة أتمنى أن نوفق لاختيار الأفضل، ناك خيارات عديدة متاحة بعد استبعاد من لا يحق له إدارة نهائي دوري الأبطال".

عصام عبد الفتاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رضوان جيد مصطفي غربال فيكتور جوميز الأهلى كايزر تشيفز

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