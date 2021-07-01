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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص ينصب على المواطنين أمام مكتب سجل مدني بالقاهرة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تصوير أحد الأشخاص أثناء قيامه بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة أمام أحد مكاتب السجل المدنى بالقاهرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مطالبهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة القاهرة).. كما أكدت التحريات صحة قيامه بمزاولة ذلك النشاط الآثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيلاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية سجل مدنى الوساطة والسمسرة إدارة البحث الجنائى مواقع التواصل

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