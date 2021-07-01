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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمشاركة وفد روسي.. ندوة أدبية على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

علي هامش معرض الكتاب
علي هامش معرض الكتاب

ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة ندوة فى السابعة مساء السبت المقبل،  بمشاركة وفد الكُتاب الروس المشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52.

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يضم وفد الكتاب الروس كلا من الكاتبة "ناتالى كورتوج" المتخصصة فى أدب الطفل وعضو اتحاد كتاب روسيا والأديب "ديمترى ستريشنيف" أحد أهم المتخصصين في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور محمد نصر الجبالى والدكتورة سامية توفيق. 

يدير اللقاء "شريف جاد" مدير النشاط الثقافى بالمركز، والذي كشف عن مناقشة كتاب "الحكايات عن الارنب"، من تأليف ناتالى كورتوج الذي تمت ترجمته الى العربية والصينية والايطالية، وايضاً كتاب "حكايات الوسادة"، ترجمة الدكتورة سامية توفيق التى ستتحدث عن تجربتها فى ترجمة الكتاب، وكتاب "يوميات الكاهن الأعظم ايفان سيرجيفيتش"، تأليف ديمترى ستريشنيف الذى صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وقام بترجمته كل من الدكتور محمد نصر الجبالى وعادل صادق.

يشار الي مشاركة الجانب الروسي في إطار عام التعاون الانسانى بين مصر وروسيا.

حيث جاءت المشاركة الروسية بجناح متميز يضم احدث الاصدارات الروسية فى مجال العلوم والأدب والفلسفة والتاريخ، وبحضور الكاتبة ناتالى كورتوج المتخصصة فى ادب الطفل والاديب ديمترى ستريشنيف.

كما ضم الجناح الروسي أغلب إصدارات المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

واستقبل مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافى الروسى و"أرسينى ستاركوف" نائب مدير المركز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و قامت الكاتبة "ناتالى كورتوج" بإهدائها أحدث اصداراتها عن أدب الطفل "حكايات عن الأرنب" المترجمة للغة العربية، كما أهداهم الأديب "ديمترى ستريشنيف" روايته الاخيرة "الفتاة اليزيدية" وكتب الإهداء باللغة العربية.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالمشاركة الروسية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما عبر "ستريشنيف" عن سعادته بمشاركته فى المعرض بروايته "يوميات الكاهن الأعظم ايفان سيرجيفيتش" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب التى ترجمها إلى العربية الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، واعتبر ان معرض القاهرة يُعد من أهم المعارض على مستوى العالم.

فى حين أبدت "ناتالى كورتوج" اعجابها بتنظيم المعرض وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنها سبق وشاركت فى المعرض ببعض أعمالها المترجمة، وأنها تتطلع دائما لزيارة مصر حيث الدفء الإنساني وكرم الضيافة، كما أبدت إعجابها بكم التغييرات التى تمت فى السنوات الاخيرة للأفضل وخاصة فيما يتعلق بالمعمار.

وأكد "أرسينى ستاركوف" أن مرور دولة رئيس وزراء مصر ووزيرة الثقافة بالجناح الروسى أسعد الوفد الروسي الذي جاءت مشاركته فى إطار عام التعاون الانسانى بين البلدين.

وقال "جاد" أن وفد الكُتاب الروس سوف ينظم له ندوة بالمركز الثقافى الروسى فى السابعة مساء السبت المقبل الموافق 3 يوليو وندوة أخرى بالمجلس الأعلى للثقافة يوم 6 يوليو الساعة السادسة مساء بعنوان (تأثيرات الأدب الروسى على الأدب العربي والعكس). 

جدير بالذكر أن الدكتورة "كرمة سامى" مدير المركز القومى للترجمة قد قامت بزيارة الجناح الروسى ومناقشة الكاتبين، وأبدت استعدادها للتعاون معهما فى الفترة القادمة بترجمة أعمالهم من خلال المركز.


 

 

المركز الثقافي الروسي معرض الكتاب الادب الروسي اللغة العربية شريف جاد

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