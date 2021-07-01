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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفوه بالغلط .. حقيقة فيديو خطف شخصين لشاب بالإسكندرية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" من مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين يقومان بإجبار آخر على استقلال سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد  هوية المجني عليه  الظاهر بمقطع الفيديو وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ، ثم توقفت أمامه سيارة "ميكروباص" خرج منها أحد الأشخاص قام بإجباره على استقلال السيارة وشخص آخر مستقل دراجة نارية يقوم بمراقبة الطريق ثم قاموا بإنزاله بأحد الشوارع وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وضبط بحوزتهم الدارجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم أنه قام بالاستعانة بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة ظناً منه بأن المجنى عليه هو محدث إصابة شقيقه ، وعقب تأكده بأنه ليس هو المقصود قاموا بتركه بالشارع المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

فيديو خطف وزارة الداخلية كشف ملابسات محافظة الاسكندرية دراجة نارية

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خطفوه بالغلط .. حقيقة فيديو خطف شخصين لشاب بالإسكندرية

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