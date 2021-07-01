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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 840 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها ولا سيما جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر- مقيم بمحافظة القليوبية).. بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية ، متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه .. وعُثر بداخل المخزن على (39 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية " بإجمالى عدد 840 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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