عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلال بالنظام الديمقراطي.. الحكومة التونسية تدين الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان

صدى البلد

أدانت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.

وجاء في بيان نشرته الحكومة التونسية أنه "على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس

وأكدت الحكومة التونسية "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".

ودعت الحكومة التونسية إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".

بعد الاعتداء على عبير موسى.. بيان عاجل من الحكومة التونسية

للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف

أول تعليق لـ عبير موسى بعد صفعها في البرلمان التونسي

وكان النائب في البرلمان التونسي الصحبي صمارة قد اعتدى، يوم الأربعاء، على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مسددًا لها لكمتين داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

وتدخلت عناصر الأمن المكلفة بتأمين البرلمان، وقامت بمنع النائب صمارة من مواصلة تعنيف موسي، وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات.

وحاولت عبير موسي منذ الصباح منع انعقاد الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها النواب والتي سيتم عبرها إنشاء صندوق قطري للتنمية، تعد"استعمارًا قطريًا لتونس".

رفض برلماني لاتفاقية صندوق قطر للتنمية

يذكر أن نواب الدستوري الحر في تونس دخلوا منذ 3 أيام ، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.

للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف

منع الحراسة.. عبير موسى تتهم رئيس البرلمان التونسي بالتخطيط لاغتيالها

واتهم الحزب الدستوري الحر في تونس، مؤخرًا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمحاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها، مطالبًا بعدم عرضها على التصويت.

وقدَّم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.

 

 

 

 

تونس عبير موسى الحكومة التونسية الحزب الدستوري الحر الغنوشي

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف

لن تمر.. الديهي يعرض لحظة صفع إخواني عبير موسى بـ البرلمان التونسي|شاهد

الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن تضامنه مع عبير موسى

نائب إخواني يعتدي بـ الضرب على عبير موسي داخل البرلمان التونسي

ترشيحاتنا

إخلال بالنظام الديمقراطي.. الحكومة التونسية تدين الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان

دعاء كفارة الغيبة والنميمة.. 12 كلمة تغفر ذنوبك

إمام مسجد يكشف تفاصيل اعتداء الإخوان عليه قبل 30 يونيو

موعد بدء علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات .. فيديو

خطفوه بالغلط .. حقيقة فيديو خطف شخصين لشاب بالإسكندرية

ضبط شخص ينصب على المواطنين أمام مكتب سجل مدني بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المخرج مروان حامد يحيي ذكرى ميلاد والده الأولى بعد وفاته

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ