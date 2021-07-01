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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنشيط السياحة بشرم الشيخ تعقد ندوة توعوية سياحية

مدير تنشيط السياحة
مدير تنشيط السياحة

عقد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ندوة توعوية سياحية بشرم الشيخ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو، و جاءت الندوة بعنوان "المقومات السياحية والأثرية بجنوب سيناء و دور وزارة السياحة والآثار في دمج السياحة الشاطئية بالثقافية و استقطاب السائحين".

حيث بدأ  الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ حديثه بالتأكيد على أنه لا يوجد سياحة مستدامة بلا أمن و استقرار و هذا ما قدمته ثورة ٣٠ يونيو لمصر و المصريين حيث كانت بمثابة انطلاقه قوية نحو التعمير و الاستقرار و حفاظًا على كيان الوطن و مؤسساته وكان ذلك بالطبع له تأثيره المباشر على قطاع السياحة والذي يمثل مصدر رئيسي للدخل القومي لمصر و ما يوفره من فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر للحد من نسبة البطالة.

كما استعرض من خلال عرض تقديمي أهم المقومات السياحية و الأثرية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء لرفع الوعي السياحي الأثري لدى مواطني المدينة، و كذلك إلقاء الضوء على دور وزارة السياحة والآثار في مساندة القطاع والعمل بكل جد علي زيادة معدلات التدفق السياحي والذي تجلي بصورة واضحة خلال المعطيات الاحصائية المرتبطة باعداد السائحين و الايرادات السياحية لعام ٢٠١٩، وعندما اجتاحت كورونا العالم بأسره فكان هناك قرار بوقف حركة الطيران الدولي في مارس ٢٠٢٠ و تم وضع ضوابط وإجراءات تخص السلامة و الصحة، و بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تمت مراجعة كل الضوابط بالنسبة للفنادق التي اجتازت هذه الضوابط و مُنحت شهادة السلامة والصحة لاعادة التشغيل بنسبة ٥٠٪؜ من الطاقة الايوائية، ثم تم استئناف حركة الطيران الدولي مرة أخري في الاول من يوليو ٢٠٢٠ لتكون مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام السائحين مع تنظيم ذلك من خلال ضوابط جديدة تضمن سلامة و صحة السائحين و العاملين علي حد سواء، و اشترطت علي السائحين عند وصولهم إحضار شهادة تحليل Pcr و بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية تم توفير وحدات فحص Pcr في كلا من مطاري شرم الشيخ و الغردقة بحيث يستطيع السائح عمل التحليل فور وصوله إلى المطار. جدير بالذكر أيضًا أنه مع توافر التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا نسقت الوزارة مع الجهات المعنية تطعيم جميع العاملين في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لإعلانهما مناطق خضراء خالية من الإصابة، ثم سمحت للسائحين الذين تلقوا جرعتي التطعيم في موطنهم السفر إلى مصر دون اشتراط تحليل Pcr مع تقديمهم ما يفيد تلقيهم للتطعيمات أثناء وصولهم الي المطارات المصرية.

ومع الافتتاحات المتحفية و الاكتشافات الأثرية العديدة التي أعلنت عنها الوزارة علي مدار الشهور الماضية، كان لمتحف شرم الشيخ نصيبًا أن يخرج الي النور و يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون أول متحف للآثار على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، وكان الهدف من ذلك هو دمج السياحة الشاطئية بالثقافية، و توفير هذا المنتج الفريد من نوعه بشرم الشيخ والذي يضم حوالي ٥٢٠٠ قطعة أثرية أصلية تُعرض أمام السائحين.

و كان لهيئة تنشيط السياحة جهود كبيرة في وضع استراتيجية تسويقية حديثة مواكبة لمجريات التطور التكنولوجي عن طريق التسويق الرقمي، وكذلك الاستعانة بالمدونين و المؤثرين علي شبكات التواصل الاجتماعي سواءً داخل مصر او خارجها و تنظيم رحلات لهم في المدن السياحية والمناطق الأثرية لنقل الصورة السياحية الجميلة عن مصر لملايين المتابعين لهم، و أيضًا الاستعانة بعمل افلام ترويجية منذ بداية جائحة كورونا عن الإجراءات الوقائية و الاحترازية المتبعة داخل الفنادق و المناطق السياحية و الأثرية مثل فيلم رحلة سائح، و أيضًا كان هناك منذ أسابيع قليلة فيلم ترويجي تم بثه للدول العربية؛ خاصة دول التعاون الخليجي والذي سجل نسبة مشاهدة عالية جدًا، أسفرت عن وضع شرم الشيخ مرةً أخري علي قائمة الوجهات السياحية المقصودة للسائح العربي، و بالنسبة لشرم الشيخ فقد أعلنت خطوط الطيران السعودية عن استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ منذ شهر مايو الماضي، تبعتها ولأول مرة شركة فلاي دبي من الإمارات العربية المتحدة، و لبنان و البحرين والأردن. أيضًا تقوم الهيئة بإعداد الحملات الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية الافتراضية منها او القائمة بشكل واقعي، علاوة على الزيارات الرسمية التي قام بها  وزير السياحة و الآثار و رئيس هيئة تنشيط السياحة لنقل ما قامت به مصر من إجراءات و ضوابط تجعل مدنها السياحية محل ثقة لدي الحكومات و الشعوب لوضعها ضمن الوجهات السياحية المقصودة لدى السائحين.

واختتم حديثه  بالتأكيد على نشر الوعي السياحي والأثري وتعميم ثقافة زيارة المتاحف والمناطق الأثرية خاصة للأجيال الصغيرة، حتي يتعرفوا علي قيمة حضارة بلدهم و تاريخها الذي لا يضاهي مما يبث فيهم روح الانتماء والعمل على رفع شأن هذا الوطن الذي يستحق منا جميعًا الحفاظ عليه.

وقد شارك في تنسيق وتنظيم هذه الندوة من مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ؛ محمد السيد أخصائي سياحة و محمد شفيق أخصائي سياحة.
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ندوة تنشيط السياحة

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اخبار المحافظات شرم الشيخ تنشط السياحة توعية 30 يونيو

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