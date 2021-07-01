السفير المصري وزاهي حواس يبحثان مع وزيرة الثقافة الروسية أوجه التعاون

بحث السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، أمس الأربعاء مع وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، أوجه التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري - الروسي 2021-2022.



ذكرت وزارة الخارجية أمس الأربعاء، أن الجانبين تناولا التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين، مشيرة إلى أن الدكتور زاهي حواس قام خلال زيارته الحالية إلى موسكو بإلقاء محاضرة في مكتبة الأدب الأجنبي حضرها نحو 100 شخص من علماء المصريات والمهتمين به في روسيا، والتي تم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية، كما قدَّم عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.