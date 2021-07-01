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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قتل عمدا.. تفاصيل اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف على يد الإخوان

الصحفي الحسيني أبو
الصحفي الحسيني أبو ضيف

استعرض فيلم " القرار"  تفاصيل وكواليس عن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وأظهر الفيلم رغبة الشعب المصري في التخلص من الإخوان لأنهم كانوا لديهم أفكار متطرفة تستهدف هدم الدولة المصرية وهز أركانها.

وأشار الفيلم إلى العديد من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لـ أخونة الدولة والتوغل داخل الهيئات والمصالح الحكومية وفرض السيطرة واتباع سياسة الصوت الواحد المؤيد للجماعة الإرهابية فقط .

 

وأوضح الفيلم تفاصيل اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف، حيث استشهد الحسيني أبو ضيف خلال تغطيته أحداث الاتحادية، عن طريق طلق ناري في رأسه.
 

وأضاف الإعلامي أحمد فايق، أن الصحفي الحسيني أبو ضيف قبل استشهادة نشر تحقيق يكشف خبايا الجماعة الإخوانية، متابعا:" التحقيق كان بيكشف عن إصدار الإخوان حكم بالعفو عن بعض السجناء ومن ضمنهم شقيق زوجة محمد مرسي.
 

وأشار الفيلم إلى أن حسيني أبو ضيف قتل عمدا عن طريق قناصة، منوها إلى أن الطلق الناري الذي أصيبه كان محرم دوليا.

 

أهمية ثورة 30 يونيو
ساهمت ثورة 30 يونيو على مدار 8 سنوات منذ اندلاعها حتى الان فى تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.

 

وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ8  الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.


الاهتمام الملحوظ من رئيس الجمهورية كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.


وحظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .


 

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