أحمد ناجي يعلن طرح ديوانه الشعري في معرض الكتاب

أعلن الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس النادي الأهلي السابق طرحه ديوان شعر من تأليفه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .





ونشر أحمد ناجي صورة له مع كتابة وعلق قائلا "الحمد لله مولودى الشعرى التالت (كيفك يا واد مبسوط) طلع للنور موجود دلوقت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب دار ليدرز للنشر صاله 2-44 Aوقريباً فى جميع المكتبات دعواتكم.





جدير بالذكر، أن إجمالى مساحة معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة الـ"4" قاعات المخصصة لـ العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18.591 مترا مربعا.

وتضم عدد الأجنحة فى معرض الكتاب 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين "نشر عام" 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين "كتاب أجنبي" 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين "كتاب الأطفال" 47 دار نشر.

ويشارك فى هذه الدورة 1.218 ناشرًا مصريا وعربيّا وأجنبيا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، والذى سيخصص ركنا خاصا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيها.



