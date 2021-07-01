الدوري المغربي: الوداد يفوز على المغرب التطواني بأربعة أهداف لهدفين

فاز فريق الوداد على ضيفه المغرب أتلتيك تطوان بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الـ24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، ليعزز تصدره لجدول البطولة.



وسجل أهداف الوداد الرياضي كل من أيمن الحسوني في حدود الدقيقة 7، ووليد الكرتي في الدقيقة 13، وأيوب الكعبي في الدقيقة 43؛ والدقيقة 50 من ضربة جزاء.



وتمكن فريق المغرب التطواني من تقليص الفارق في الشوط الثاني من المباراة وسجل هشام الخلوة الهدف الأول في الدقيقة 57 وحمزة الموساوي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.



وتصدر فريق الوداد الرياضي، بهذه النتيجة، جدول الترتيب في البطولة بـ 54 نقطة، بينما تجمد رصيد "المغرب التطواني" عند 31 نقطة في المركز السادس.