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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأمين العام لنقابة الصحفيين يشيد باللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات القومية

محمد شبانة
محمد شبانة

أشاد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، باللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات القومية، التي توضح للجميع حقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا حرص الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية بإصدار هذه اللائحة.


وأوضح شبانة، في تصريح مساء أمس الأربعاء، أن مواد الحقوق في اللائحة فاق عددها مواد الواجبات، وبها كثير من المميزات كالرعاية الصحية والحقوق المالية والوظيفية. 


وأشار إلى أن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع، وهو ما كان واضحا في الاجتماعات التي جرت بين النقابة وبين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي. 


وأشار شبانة إلى عقد اجتماعات بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس الهيئة الوطنية للصحافة أكثر من مرة بمقر الهيئة حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات في الاعتبار وكان هناك تجاوبا كبيرا من الهيئة الوطنية. 


ووجه شبانة الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ونائبه أحمد مختار والمستشار القانوني للهيئة على تقديرهم للمناقشات الطويلة بينهم وبين أعضاء مجلس النقابة حتى الوصول إلى هذه اللائحة اللائقة. 
 

محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين شبانة

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