العراف .. ملك التوقعات محمد صبحي يكشف تنبؤات الفنانين الأحد القادم

يشهد الوسط الفني حاليا في مصر العديد من الأزمات الشخصية المتلاحقة لعدد من الفنانين، هذا ما دفع العراف وخبير الأبراج محمد صبحي للكشف عن التوقعات الفلكية لعدد من نجوم الوسط الفني بعد مقابلات حصرية معهم.

وأوضح صبحي الشهير بـ "ملك التوقعات" لـ «صدى البلد» التوقعات الفلكية للفنانين، ومنهم الفنان محمد رمضان قائلا: "الفنان محمد رمضان لديه مواصفات قوية للنجاح، وهو لا يستطيع أن يعمل إلا بالتحديات، فهو ينتمي إلى برج عنيد، وبالرغم من ذلك لا يختار إلا المشاركة بالأعمال الناجحة فقط".

كما شارك الفنان نضال الشافعي التوقعات الفلكية له خلال هذا العام وذكر أن الشافعي على موعد مع عمل ناجح هذا العام، وبعد تواصله مع الفنان نضال الشافعي طلب منه أن يتوقع لزوجته أيضا ماذا تقول إحداثياتها الفلكية لهذا العام، كما قال صبحي.

كذلك كشف محمد صبحي التوقعات الفلكية للفنانة أميرة فتحي وكشف لها عن طفرة فنية قريبة لها، وذلك بعد صدق توقعاته في شهر مايو السابق، حين تنبأ بوفاة فنان شهير وكانت وفاته سببا في حزن الجميع.

مما كان سببا في تصدره مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية لأكثر من مرة، بسبب توقعاته، كما تنبأ بالكثير من الأحداث منذ أعوام ماضية وأخذت هذه التنبؤات بالتحقق علي مدار العام الجاري والماضي.