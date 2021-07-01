عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من أغرب جرائم القتل

ضربه لحد ما مات..أب يقتل ابنه 5 سنوات بسبب قطعة "تشيز كيك"

الاب
الاب

تعتبر قضية الرجل الأمريكي الذي قتل ابنه بسبب قطعة "تشيز كيك" من أغرب جرائم القتل التي يتابعها المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حكم على رجل أميركي بالسجن لمدة 20 عاماً بعد قيامه بقتل نجله البالغ من العمر 5 سنوات بسبب خلاف على قطعة من كعكة الجبن (تشيز كيك).

 

قام الرجل الذي يدعى ترافيس ستاكهاوس، بلكم نجله في بطنه وضربه على وجهه ضرباً مبرحاً، بسبب تناوله شريحة والده من كعكة الجبن التي أحضرتها زوجته له بمناسبة عيد الأب، الأمر الذي أدى لوفاة الطفل.


وفي البداية، ادعى الرجل أن نجله سقط من على درج، قبل أن يعترف في النهاية بجريمته.
وحكمت إحدى محاكم مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأميركية على ستاكهاوس بالسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى ثماني سنوات إضافية من المراقبة الممتدة بعد إطلاق سراحه.


وقال قاضي المحكمة ديفيد بوروفسكي، أثناء النطق بالحكم: «لا يستطيع الشخص العادي الذي يسمع عن هذه القضية أن يفهم كيف يمكنك أن تضرب أو تلكم أي إنسان حي بهذا الكم من الوحشية التي استخدمتها مع طفلك».


وأضاف القاضي: «كيف يمكنك العيش مع نفسك، حتى ليوم واحد، بعد ما فعلته؟. أنا لا أفهم».
وقال بوروفسكي إنه كان من الممكن أن يتم تطبيق عقوبة أشد على ستاكهاوس، لكنهم أخذوا في الاعتبار أنه «اعترف بجريمته».

تشيز كيك القتل ابنة مواقع التواصل الاجتماعي رجل أميركي قتل المشاهد

موضوعات متعلقة

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29.. عساف يقتل شقيقه وغفران يقتل ابن عساف

ترشيحاتنا

من التبرأ لـ الاعتذار .. القصة الكاملة لـ أزمة حسام حبيب ووالده

حصة تدريب جودو تتحول إلى جنازة.. والطفل القتيل ألقي أرضا 27 مرة من مدربه

هاني حتحوت يعلن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز.. فيديو

مدينة أمريكية تُلزم مالكي السلاح بتغطية تكاليف خسائر أي حوادث إطلاق نار

حقيقة مفاوضات الزمالك مع سموحة لضم حسام حسن.. فيديو

الغربية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

المخرج مروان حامد يحيي ذكرى ميلاد والده الأولى بعد وفاته

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ