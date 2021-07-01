مراتي نزفت.. محمد المالكي يروي تفاصيل وفاة طفليه التوأم على يد الإخوان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن جامعة بور سعيد، حيث قال محمد المالكي، موظف بجامعة بورسعيد، إن كان يوجد دكتور تم تعيينه في الجامعة يُدعى "عاطف علام الدين"، نجح في الانتخابات الداخلية للجامعة.

وأضاف محمد المالكي قائلاً: "في يوم ما، مجاش الدكتور المُرشح من قِبل الإخوان، فقاموا الجماعات الإرهابية بإقتحام مكتب الدكتور عاطف علام الدين، وضربوه، وكانوا هيشيلوه ويرموه برة الجامعة".

وتابع موظف جامعة بورسعيد قائلاً: "انا كنت في الوقت ده عندي عرض رياضي في الصالة المغطاة، ولما عرفت اللي حصل، جيت أنا والأولاد وخرجنا الجماعة ديه برة الجامعة، وقعدوا يتوعدولنا انهم أول ما هينجحوا في الانتخابات هياخدوا طارهم".

وأكمل محمد المالكي قائلاً: "وفعلاً أول ما نجح مرشح الإخوان راح إداني جزى، وقعدوا يقرفونا في الشغل أنا والدكتور عاطف، ومجموعة من الموظفين، لحد ما اعتصامنا أمام الجامعة".

وأردف موظف جامعة بورسعيد: "بعدها قررنا إن يكون الاعتصام داخل الجامعة أحسن علشان الناس ميقولوش إن إحنا ناس غريبة جايين نقتحم المكان، على الرغم من أإن احنا موظفين في الجامعة أصلاً".

واستطرد: بعدها فيه ناس من مكتب رئيس الجامعة اتصلت بمراتي وقالولها ده جوزك اتحبس، ولو عمل اعتصام تاني، مش هنرجعلكوا خالص".

وتابع موظف جامعة بورسعيد قائلاً: "مراتي كانت حامل في توأم، ومن اللي سمعته في التليفون راحت نزفت، وودتها المستشفى قالوا هتولد بدري، واحد من التوأم مات يومها، والبنت ماتت تالت يوم في الحضانة".

وأكمل وهو منهار ويبكي قائلاً: "وأنا بدفن بنتي، بلغوني في الجامعة إن تم إيقافي عن العمل لمدة 3 أشهر، فروحت ببنتي الجامعة وهي على إيدي وقولتلهم أنا مش هروح أدفنها إلا أما ترفدوا مرشح الإخوان، وفعلاً مرضتش أمشي إلا أما رفدوه".