الزمالك: ساسي أصبح حرا .. وحساب الدعم يحتاج لمزيد من التسويق

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق "حر" في اختيار مصيره، مشيراً الى أن الأمر أصبح واضحاً.

وقال أمين صندوق الزمالك في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "ساسي حر في اختيار مصيره، الأمر أصبح واضحاً".

وتابع "لكن نحن لدينا صبر وهدوء، سنتعامل مع الموقف بهدوء وتحضر، وهدفنا هو حق النادي، ولا مانع أن يحصل اللاعب على حقه".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج "هل تم إغلاق صفحة فرجاني ساسي؟"، أجاب قائلاً "حضرتك شايف إيه؟.. خلينا في اللي جاي.. وربنا يعمل اللي فيه الخير".

تبرعات الجماهير لنادي الزمالك

وعن الحساب البنكي لتلقي دعم جماهير ومحبي الزمالك قال "لا أستطيع القول أن الدعم المادي عبر الحساب البنكي كبير لكن الأمور طيبة".

وأكمل "الأمر يحتاج لمزيد من التسويق، هناك قطاع من جماهير الزمالك لا يعلم أن هناك حساب بنكي للدعم".

واختتم تصريحاته قائلاً "اللي متابع أوي هو اللي عارف، الأمر يحتاج للوقت، لكن نحن لن نعتمد عليها بشكل كامل، هناك أفكار عديدة".