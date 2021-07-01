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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد إعلان انضمام كريم فؤاد للنادي الأهلي

كريم فؤاد
كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن سير المفاوضات مع النادي الأهلي بصورة طيبة حول انتقال لاعبه كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال الطويلة :"لا أعتقد أن يتم الإعلان عن صفقة كريم فؤاد في الفترة القريبة المقبلة، لكن المفاوضات تسير بشكل جيد، وتم الاتفاق على أغلب النقاط".

وأضاف رئيس النجوم :"من خلال مكالمتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استشعرت حاجتهم للتركيز من أجل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز".

 موعد إعلان انضمام كريم فؤاد للنادي الأهلي   

وتابع الطويلة :"بعد فوز الأهلي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا سيتم الإعلان عن صفقة كريم فؤاد ضمن الاحتفالية بالفوز القاري باللقب".

وأنهى الطويلة تصريحاته قائلاً :"وضعنا 15 مليون جنيه قبل عامين مقابل انتقال كريم فؤاد، لكننا لم نبالغ في الزيادة وحدث تفاهم مع النادي الأهلي في الصفقة، برقم قريب جداً من ذلك".

محمد الطويلة نادي النجوم الأهلى كريم فؤاد محمود الخطيب

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