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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

ذكرى ثورة 30 يونيو
ذكرى ثورة 30 يونيو

 احتفلت محافظة الغربية، أمس الأربعاء، بالذكرى الثامنة بثورة 30 يونيو من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، حيث افتتح محافظ الغربية معرض الأسر المنتجة بقصر ثقافة طنطا، والقافلة الاجتماعية المقامة على كورنيش القاصد بطنطا.


كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية بقرية سملا بقطور، ومسيرة سيارات الزهور والتي جابت شوارع المدينة، وتفقد المعرض الفني الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بجانب العروض الرياضية المميزة،والفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم في جميع المراكز والمدن والأحياء.


واختتمت الفعاليات بحفل فني تضمن تكريم 80 متميز من المتميزين من أبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،العقيد أيمن فكري المستشار العسكري ، اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن، الدكتور الرفاعي مبارك ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.
 

الغربية ذكرى ثورة 30 يونيو

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