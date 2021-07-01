هاني حتحوت يعلن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز.. فيديو

توقع الإعلامي هاني حتحوت، تشكيل مواجهة الأهلي وبيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري العام.



وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الماتش» والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن تشكيل الأهلي المتوقع سيكون قريب بشكل كبير من مواجهتي الترجي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميز



وأشار حتحوت، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه بدر بنون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول في خط الدفاع، وأمامهم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ويأتي حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي «أفشة» في خط الوسط، وفي الهجوم محمد شريف.