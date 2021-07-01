بعد تفشي كورونا.. لطيفة تعلق على الأوضاع في تونس: الوضع مزري

علقت الفنانة لطيفة على الوضع الكارثي التي تمر به دولة تونس الشقيقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها وارتفاع الإصابات بالآلاف.



وكتبت لطيفة عبر حسابها بتويتر قائلة "‏موش عارفه افرح واضحك من قلبى حزينه على ‎#تونس والى حاصل فى بلادى من وضع مزرى صحيا واقتصاديا وسياسيا . حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من كان السبب ‎#تونس_تستغيث".





أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأنها علمت من مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم فرض حظر تجول كامل في جميع أنحاء تونس من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحاً، ابتداء من الأول من يوليو المقبل، وذلك لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت الإذاعة إن القرار تم الاتفاق عليه خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية في تونس لمكافحة فيروس كورونا الذي تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي.





وأضافت الإذاعة أنه من المنتظر الإعلان عن القرار مع إجراءات مصاحبة تتعلق خاصة بضمان حسن تطبيقه، كما سيتم الإعلان عن إجراءات أخرى بهدف التصدي لفيروس كورونا وانتشار العدوى.

ويشار إلى أن توقيت حظر التجول الساري في تونس في مختلف المناطق "غير الموبوءة" يمتد بين 10 مساء وحتى 5 صباحاً.

وتابعت أنه في حين أن عدة لجان جهوية قررت مؤخرا التمديد في توقيت حظر التجول في المناطق ذات الاختطار المرتفع (ارتفاع نسبة العدوى والوفيات) لينطلق في الساعة 5 مساء في الجهات التي تسجل 400 حالة إصابة على 100 ألف نسمة. في حين ينطلق الحظر في الساعة 8 مساء في المناطق التي تسجل 300 حالة إصابة على 100 ألف نسمة.

وضع كارثي

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت الماضي ، تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في تونس منذ بداية انتشار الوباء في تونس في مارس 2020.

وأضافت وزارة الصحة في تونس، أنها سجلت 90 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 14 ألف وفاة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493.

وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه "كارثي".



