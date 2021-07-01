علاء عبدالعال : محمد شبانة البديل الأنسب للزمالك حال رحيل محمود علاء.. فيديو

يرى علاء عبدالعال المدير الفني السابق لنادي أسوان، أن محمد شبانة، لاعب فريق أسوان، سيكون مفيدًا لفريق الزمالك.



وأضاف عبدالعال خلال استضافته في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، أن الزمالك يحتاج للاعب مثل محمد شبانة في خط الدفاع، وسيكون مستقبل للزمالك حال إتمام الصفقة.

محمد شبانة الأنسب للزمالك



وأشار المدير الفني السابق لفريق أسوان، إلى أن فرصة محمد شبانة في الزمالك ستكون جيدة، خصوصًا وأن هناك اتجاه لإعارة محمود علاء خلال الفترة المقبلة.



ووجه عبدالعال رسالة إلى شبانه قائلاً: أطالبه أن يواصل التركيز في الفترة الحالية، وهذه كانت رسالتي لي أثناء تولي تدريبة، فقلت له نصًا: "تركيزك مع أسوان سيجعلك هدفًا للفرق الكبرى.