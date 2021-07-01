الزمالك يطلب وكيل بن شرقي للتجديد .. وجمعة قد يرحل نهاية الموسم

أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل .

وأضاف صادق : تواصل مسئولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية.

واستقر مسئولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية ، حيث يتبقى له موسماً آخر في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

موقف عبد الله جمعة من الرحيل

واختتم صادق : عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق قد يرحل بنهاية الموسم الجاري نظراً للخلافات الكبيرة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، مما أدى إلى خروجه من حسابات المدرب والإعتماد على الثنائي محمد عبد الشافي و أحمد فتوح .