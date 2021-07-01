معرض الكتاب يتصدر تويتر بعد افتتاحه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معرض_الكتاب بعد إفتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب امس من قبل رئيس الوزراء .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رايحين تجاملوا أصحابكم إللي منزلين كتب في معرض الكتاب .. بلاش تطلبوا نسخة مجانية .. إنتو رايحين تساندوهم مش تتقلوا عليهم " و "‏كل دول منزلين كتب في معرض الكتاب امال مين ال هيقرأ احنا هنهزر ".







جدير بالذكر، أن إجمالى مساحة معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة الـ"4" قاعات المخصصة لـ العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18.591 مترا مربعا.

وتضم عدد الأجنحة فى معرض الكتاب 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين "نشر عام" 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين "كتاب أجنبى" 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين "كتاب الأطفال" 47 دار نشر.

ويشارك فى هذه الدورة 1.218 ناشرًا مصريا وعربيّا وأجنبيا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، والذى سيخصص ركنا خاصا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيها.