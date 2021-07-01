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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منديل ميسي الذي انفصل عن برشلونة ليلة أمس .. رسميا

ميسي
ميسي

رسميا انتهت علاقة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بناديه برشلونة وذلك من اليوم الأول فى شهر يوليو 2021.

وعلى الرغم من تأكيدات التقارير الصحفية الإسبانية، أن برشلونة توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد قائده ميسي، إلا أن هذا لا يخفي حقيقة أنها المرة الأولى التي ينفصل عنها البرغوث الأرجنتيني عن برشلونة في تاريخه، في ظل عدم تجديد عقده الذي انتهى بنهاية ليل أمس الأربعاء، 30 يونيو.

وانضم ميسي لبرشلونة منذ عام 2000، وتدرج عبر فرق الفئات السنية المختلفة للفريق الكتالوني، حتى تم تصعيده للفريق الأول للبارسا في عام 2005، انتهي عقده بشكل رسمي مع البلوجرانا بعد رحلة دامت 21 سنة وقد تمتد.

منديل غير تاريخ برشلونة 

ومن المفارقات المثيرة في علاقة ميسي بنادي برشلونة، أنه وقع عقده الأول مع النادي الكتالوني على "منديل" في يوم 14 ديسمبر عام 2000، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.

ويعتبر هذا "المنديل" تاريخياً ويتواجد مع هوراسيو جاجيولي وكيل اللاعبين، الذي تولى إجراء المفاوضات نيابة عن ميسي مع الفريق الكتالوني والذي لايزال يحتفظ به حتى الآن.

ورفض جاجيولي طلب العديد من الأثرياء بشراء "المنديل"، حيث أنه يرى أن المكان المناسب له هو متحف برشلونة، لأنه يعتبر هذه الوثيقة بمثابة تغيير في تاريخ للنادي.

واضطر كارلوس ريكساش السكرتير الفني للنادي الكتالوني -وقتها- للتوقيع على "منديل"، بعد الضغط الذي مارسه جاجيولي بشأن التفاوض على ضم ميسي، ولكي يظهر ريكساش التزامه تجاه إتمام الصفقة، قرر أن يوقع على أول ورقة تطالها يده، والتي لم تكن سوى منديل في مطعم النادي.

وأكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن النادي يرغب في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب أيضًا يريد الاستمرار في الفريق.

وأجرى لابورتا مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، وقال: "نريد بقاء ليونيل ميسي وليو يريد البقاء".

وأضاف: "كل شيء يسير على الطريق الصحيح، لدينا قضية اللعب المالي النظيف، ونحن في طريقنا لإيجاد أفضل حل لكلا الطرفين".

ويعاني برشلونة من أزمة مالية، ويعمل على تخفيض رواتب لاعبيه، وبيع عدد آخر من اللاعبين في محاولة للتغلب على الديون، خاصة بعد تأثير وباء كورونا على النادي اقتصاديًا.

ميسي يتواجد حالياً برفقة منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل، ويستعد لخوض مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام منتخب الإكوادور، يوم الأحد المقبل.

ليونيل ميسي برشلونة البرغوث الأرجنتيني البلوجرانا النادي الكتالوني خوان لابورتا

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