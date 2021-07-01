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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يهنئ محمد عبد الشافي بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفل أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق،  بعيد ميلاد صديقه محمد عبد الشافي ال ٣١ 

 

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "
‏انهاردة عيد ميلاد واحد من أعظم لاعبي الجبهة اليسري في تاريخ نادي الزمالك و المنتخب الوطني ..
اكتر لاعب استمتعت باللعب بجواره في الجبهة اليسري خلال ١٩ سنة لعبتهم ،،
كل سنة و انت طيب و عظيم و أيقونة و رمز و قائد و ربنا يطولنا في عمرك في الملاعب يا شيفو ".


 

وكان  حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قال  إن محامي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.

وأضاف لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ننتظر رد جالاتاسراي بشأن رغبتهم في شراء مصطفى محمد قبل ديسمبر المقبل، واذا أكدوا رغبتهم في شرائها، سنحصل أموال تعاقده بين شهري يونيو ويوليو".

وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ ٤ ايام، وأصر محامي اللاعب أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".

وتابع: "علاقتنا لم تنتهي الا عندما نجتمع مع فرجاني اذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه ان لديه مستحقات وهذا ليس صحيح في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، وإذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".

 

 

تجديد العقود 

 

 

وواصل لبيب تصريحاته: "لاعبي الزمالك الحاليين على اعلى مستوى، ونلعب بدون ساسي لمدة شهر ونصف تقريبا ونقدم أداء جيد، ولا يوجد فريق يقف على لاعب، وننفذ تعليمات وأراء الجهاز الفني للفريق، ولا نريد جلب اي لاعبين، يجب ان يكون في مركز يحتاجه النادي والمدير الفني".

وأكمل: "ما يهمني أن أقوم بتجديد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، ويعد ذلك نقوم بتدعيم الفريق بما يريده الجهاز الفني، ثم نعرف رأي الجهاز الفني في من يريدون إعادته من الاعارة".

 

نادي الزمالك فرجاني ساسي أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي

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