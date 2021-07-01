عظيمة: لاعبو المقاصة رفضوا نزول التدريبات قبل لقاء الزمالك في الكأس

كشف محمد عظيمة المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر للمقاصة، عن رفض لاعبيه النزول للتدريبات قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أن النادي يمر بمرحلة صعبة.

وقال عظيمة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "الأمور المالية أصبحت صعبة جدًا في نادي مصر للمقاصة".

وأضاف: "بعد مباراة غزل المحلة تحدثت مع وليد هويدي وسألته عن الأمور المادية، وأبلغني أنها ستكون جيدة وسنرى حتى نهاية الشهر".

وأردف: "لاعبو الفريق رفضوا النزول إلى التدريبات قبل مباراة الزمالك في كأس مصر، وتحدثت معهم وأبلغوني أن لديهم التزامات، وهذا حقهم، وفي نفس الوقت النادي يسعى إلى حل المشكلة المادية".

العودة للأهلي

وتابع: "أتمنى العودة للعمل داخل النادي الأهلي من جديد، القلعة الحمراء غنية بأولادها في كافة المجالات، وأعتقد أنني لن أفيد الأهلي كرجل ثانٍ، وأتمنى مستقبلًا أن أكون مديرًا فنيًا للفريق".

واستكمل: "سعدت جدًا بتواجدي في نادي كبير مثل مصر المقاصة استطاع أن يحفر اسمه في خلال 10 أو 11 سنة بشكل قوي في الدوري الممتاز".

وأتم: "استطعنا أن نحقق الهدف الذي اتفقت عليه مع مجلس الإدارة وهو البقاء في الدوري، بعد رحيل من 14 إلى 16 لاعبًا على مستوى عالي وانتقلوا لأندية أخرى".