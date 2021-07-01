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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: ليل وسانت إتيان يتابعات أليو ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق والمدرب العام بنادي بتروجيت حاليًا، عن تواصل أحد وكلاء اللاعبين الفرنسيين معه بشأن المالي أليو ديانج.

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" عبر قناة "الشمس":"هناك وكيل أعمال فرنسي اسمه بورونو يمتلك شركة تسويق لاعبين تواصل معي بشأن لاعب الأهلي أليو ديانج".

ديانج مطلوب فى الدوري الفرنسي 

وأضاف: "هذا الوكيل يتعامل في فرنسا مع ناديي سانت إتيان وليل".

وأردف: "الوكيل تواصل معي وسألني عن أليو ديانج، وأبلغته أنه لاعب ممتاز وقوي جدًا".

واختتم: "كما أبلغني أن الشركة تريد تسويق ديانج في الدوري الفرنسي بشكل كبير".

أحمد أبو مسلم الأهلى بتروجيت اليو ديانج بورونو سانت اتيان ليل

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