عقب تحقيق ضريبي.. توجيه التهم لمنظمة ترامب ومديرها المالي

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرج.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قولها إن لوائح الاتهام ضد ترامب وألين فايسلبرج ستبقى مختومة حتى بعد ظهر الخميس، مما يترك التهم المحددة غير معروفة.

وأشارت المصادر إلى أن التهم ضد ترامب وفايسلبرج تتعلق بمزاعم عدم دفع الضرائب على المزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب، مرجحة أن يمثل فايسلبرج صباح الخميس أمام قاضي محكمة الولاية. وأن يتم أيضًا استجواب منظمة ترامب.

أول اتهام منذ 3 سنوات

وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات.

وبذل محامو منظمة ترامب، الاثنين، جهود اللحظة الأخيرة للحؤول دون توجيه اتهامات جنائية لمؤسسة ترامب والتحقيق الذي بدأ قبل 3 سنوات، كان واسع النطاق، وتفحص ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيمة عقاراتها للحصول على قروض مواتية، ومزايا ضريبية.

وفُهم من عدد من التقارير في الأيام الماضية أن التحقيقات التي كانت تجرى خلف أبواب مغلقة في ممارسات ترامب كادت تؤتي ثمارها. وتركز القضية التي فتحها قبل أكثر من عامين المدعي العام في مانهاتن وعضوان ديموقراطيان في الكونجرس، على حصول تزوير مالي مفترض.

ووفق عدد من وسائل الإعلام ومن بينها واشنطن بوست، فإن فريق محامي منظمة ترامب وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للجولف وفنادق وعقارات فاخرة، كانوا بصدد تقديم مرافعاتهم النهائية أمام المدعين الإثنين الماضي للحؤول دون توجيه اتهامات لموكلهم.

وكان ترامب قد أصدر بيانا ندد فيه بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، وقال "الآن سرّبوا بأننا أُمهلنا يوما واحدا، اليوم، لعرض قضيتنا بشأن مسائل هي ممارسات عادية في مجتمع الأعمال الأمريكي ولا تمثل جريمة بأي شكل من الأشكال".

