زاهي حواس يوقع كتاب سحر الأهرامات بـ روسيا

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين به في روسيا، والتي تم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية.

ووقع عالم الآثار المصرية الدكتور"زاهي حواس" كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية.



وقدَّم "حواس" عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

وتم استضافة "حواس" للقاء تلفزيوني لمدة ساعة وتحدث عن أن مصر آمنة، وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر،والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

ووجه "حواس" رسالة من الدكتور "خالد العناني" وزير السياحة والآثار الي الشعب الروسي يقول إن وزارة السياحة تقوم بعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامة السائح الروسي وجميع الجنسيات الي مصر والتعامل معهم علي اعلي مستوي.

وقام السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الإتحادية، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بالاجتماع صباح اليوم مع “أولجا ليوبيموفا” وزيرة الثقافة الروسية.



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.



وأقام السفير المصري في موسكو حفل بدار السكن على شرف د. زاهي حواس حضره عدد من كبار المسئولين والسفراء الأجانب والمتخصصين في علم المصريات، تحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر.

وفي نهاية الجولة زار "حواس" متحف المجوهرات الخاصة بالامبراطورية الروسية.