اليوم.. انطلاق مؤتمر "التحولات الدينية والحضارية" بمشاركة جامعة الإسكندرية

تنطلق اليوم" الخميس " فعاليات مؤتمر "التحولات الدينية والحضارية بين النظرية والممارسة" بمشاركة نخبة الخبراء والاكاديمين الدوليين من مصر والمانيا والعديد من الدول وينظمه كل من معهد الدراسات والتربية الاسلامية بجامعة مونستر ومعهد العلوم الاسلامية بجامعة توبينجن والجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية وبمشاركة خبراء واساتذة من جامعات الإسكندرية وحلوان والزقازيق يناقشون عدة موضوعات ترتبط بعالم ما بعد كورونا .

وتنعقد فعاليات المؤتمر عبر الانترنت لمدة ثلاثة ايام ويرأسه عميد معهد الدراسات الاسلامية بجامعة مونستر الاستاذ الدكتور " مهند خورشيد " و عميد معهد العلوم الاسلامية بجامعة توبينجن الدكتور "إردال طبرقياران " ورئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية الدكتور "محمد زينهم" ورئاسة فخرية للمؤتمر يتولها رئيس قسم الاديان المقارنة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الاسيوية العليا الاستاذ الدكتورة " هدي درويش " .

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ويناقش المؤتمر خلال الجلسات التحولات الفكرية والثقافية في ظل التحديات العالمية مع اعادة ترتيب الافكار علي اسس وركائز ترتبط بالبناء الاجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمعات ودور الفنون والاداب والثقافة في بناء الافراد والمجتمعات.

ويتحدث مقرر المؤتمر الدكتور " احمد فهمي عبد السلام " عن " موضوع التعايش " ويشارك خلال الجلسات العديد من المتخصصين والباحثين منهم الدكتور " عاصم حفني " و الباحث " محمد ثروت "والكثير من الخبراء الذي يتناولون موضوعات عصرية وتاريخية تربتط بالتحولات الحضارية والثقافية وارتباطها بعالم ما بعد كورونا