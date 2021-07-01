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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الشئون الإسلامية السعودي: إنجازات الرئيس السيسي محل تقدير العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، متانة العلاقة بين مصر والسعودية، مشيدا في الوقت ذاته بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وصفها بأنها صارت محل تقدير العالم كله. 


كما أشاد الوزير، في تصريحات خلال استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوفد المرافق له بمطار جدة فجر اليوم الخميس، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

مختار جمعة يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة
من جانبه، أكد الدكتور مختار جمعة، متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والسعودي، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين، وبالجهد الذي يقوم به الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن التاريخ السعودي سيقف طويلا أمام خطواته الشجاعة في تخليص منابر المملكة من العناصر التي تنتمي لأي جماعة متطرفة.


وأوضح جمعة أن ما يقوم به وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية هو واجب ديني ووطني، بل هو واجب الوقت، لافتًا إلى أن خطر المتطرفين على الدين قبل الدنيا وعلى المصالح المعتبرة للبلاد والعباد، كما أشاد بقرارات المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم الحج مؤكدا أنها تتسق وفهم صحيح الدين ومقاصد الحفاظ على النفس.

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