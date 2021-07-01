كأس الأمم الأوروبية ..منتخب إنجلترا صاحب أقوى خط دفاع في يورو 2020

شهد دور المجموعات و دور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية أداء قوي من جانب منتخب إنجلترا على مستوى الخط الدفاعي.

ونجح المنتخب الإنجليزي في الخروج بشباك نظيفة خلال الأربعة مباريات التي خاضها في دور المجموعات بالمجموعة الرابعة وأيضا خلال لقاء دور السادس عشر الذي خاضه أمام المنتخب الألماني وفاز بهدفين نظيفين.

شباك نظيف

وبذلك يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المنتخبات التي خرجت بشباك نظيفة بينما يليه في الترتيب كل من منتخب بلجيكا ومنتخب ايطاليا برصيد ثلاث مباريات بشباك نظيفة.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب انجلترا يوم السبت المقبل بمنتخب أوكرانيا في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن فعاليات دور ربع النهائي من البطولة.