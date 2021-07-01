اليوم..قنصلية روسيا في الإسكندرية تنظم صالون "التبادل الشبابي"

يُطلق المركز الروسي في الإسكندرية، برئاسة مارات جاتين، أولى فعاليات صالون النادي الإعلامي، اليوم الخميس لمناقشة "التبادل الشبابي بين مصر وروسيا"، ويتحدث فيه شباب مصري شارك في المنتدي المصري - الروسي الأول، ليستعرض التبادل الطلابي بين البلدين، والتطور المستقبلي للعلاقات.

وأشار جاتين إلى أهمية الشباب ودورهم في بناء الدول بوصفهم المستقبل، موضحًا أن فعاليات الصالون من المقرر أن تعقد بشكل مستمر.

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وقد احتفل المركز الروسى للعلوم والثقافة في الإسكندرية الشهر الماضي، بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية، بحضور عدد من أبناء الجالية الروسية ورواد المركز من المصريين.

وقدم مدير المركز الثقافي الروسي "مارات جاتين" عرضا يتحدث عن تاريخ بلاده، مشيرا إلى أن الفعالية تضم العديد من الفقرات الفنية وتمثل احتفالية تعكس الأدب والثقافة والفنون الروسية.

وقال جاتين إن الاحتفالية بالعيد الوطني الروسي تضم عرضا مسرحيا وعرض لفنون الباليه والعديد من الفقرات الفنية والأغاني والرقصات، إلى جانب عرض للقوميات والثقافة الروسية.