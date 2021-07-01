نشرة أخبار العالم.. حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي.. وفاة دونالد رامسفيلد واتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية عددًا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

أمريكا.. مجلس النواب يقر إزالة تماثيل الكونفدرالية من الكونجرس

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يجيز إزالة أعمال فنية من مبنى الكابيتول تكرم أشخاصا لديهم إرث من الدفاع عن العبودية وخدمة الكونفدرالية.

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

هدد مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون في إثيوبيا بإعادة القوات إلى إقليم تيجراي بعد أقل من 48 ساعة من إعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد في الإقليم الشمالي المدمر.

العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، أمس الأربعاء، أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفين"، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه الشركة 540 مليون دولار تعويضا إلى قناة السويس.

مجاعة في إثيوبيا.. سكان تيجراي يتساقطون من الجوع والفقر

تلقت منظمات إنسانية دولية نداءات استغاثة من سكان منطقة إثيوبية نائية وسط شائعات عن هروب السكان للنجاة بحياتهم من إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث جاء في الرسالة "ساعدونا"، وكانت الرسالة مختومة وموقعة من قبل مسؤول محلي، وتحدثت الرسالة عن وفاة ما لا يقل عن 125 شخصًا من الجوع بالفعل.

الرئيس الصيني: زمن التنمر علينا انتهى للأبد

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، إن زمن "التنمر" على الصين قد ولي للأبد.

عراب غزو العراق وأفغانستان .. وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد الأربعاء عن عمر ناهز الـ88 عاما دون ذكر سبب الوفاة.

*للمرة الثانية.. الاعتداء علي النائبة التونسية عبير موسي وتدعو النواب لطلب الإسعاف

قام النائب سيف الدين مخلوف بالأعتداء مجددا على النائبة عبير موسي داخل البرلمان التونسي. وتوجيه الإهانات والشتم لها مرة أخري.

إخلال بالنظام الديمقراطي.. الحكومة التونسية تدين الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان

أدانت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.

*الخارجية الأمريكية تدين هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين.. وتندد بالتوسع الاستيطاني

طالبت الخارجية الأمريكية الأربعاء، كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين بتجنب اتخاذ الإجراءات الأحادية التي من شأنها اشتعال الصراع، مدينة التوسع الإسرائيلي وهدمه منازل الفلسطينيين.

*الولايات المتحدة تعلن موعد الإنسحاب من أفغانستان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إنه لا تغيير في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر في سبتمبر المقبل.

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن عملية انسحاب كتيبة بلاده العسكرية من أفغانستان اكتملت مساء الثلاثاء.

*العراق.. انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد|فيديو

أفادت قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، بحدوث انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

عقب تحقيق ضريبي.. توجيه التهم لمنظمة ترامب ومديرها المالي

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرج.

ألمانيا.. نتائج نهائية مخيبة للآمال للقاح كيورفاك ضد كورونا

أعلنت شركة كيورفاك الألمانية أمس الأربعاء، أن النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضاد لـ فيروس كورورنا المستجد، أظهرت أنه فعال بنسبة 48%، فقط في الوقاية من المرض.

السودان يعلن إصابة 52 شرطيا في احتجاجات الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الأربعاء، إصابة 52 من منسوبيها، خلال تفريق المحتجين من أحزاب سياسية وقوى مدنية وأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير.

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن "مخاوف إسرائيل بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية مبررة"، مشيرا إلى أنه "متمسك بالمفاوضات الجارية مع إيران للتوصل إلى اتفاق".