تريند ×خبر.. الجماهير تطالب الأهلي بالدوري..وعبد الله جمعة يوجه رسالة لـ ساسي

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وحشني يا أنضف حد .. عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ ساسي



شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق







جدل بين إسلام الشاطر وتامر عبد الحميد بسبب طارق حامد وإليو ديانج





علق الكابتن تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق على تعقيب الكابتن إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي على تصريحه أن طارق حامد أفضل من اليو ديانج لاعب وسط الأهلي.







قبل مواجهة بيراميدز.. الجماهير تطالب لاعبي الأهلي بلقب الدوري





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الدوري_بروح_الاهلي ، دعما للنادي الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب مبارايات دوري أبطال أفريقيا.





أحمد ناجي يعلن طرح ديوانه الشعري في معرض الكتاب





أعلن الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس النادي الأهلي السابق طرحه ديوان شعر من تأليفه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب