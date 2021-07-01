مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح كورونا.. انطلاق أول قمر اصطناعي في الكويت ووفاة دونالد رامسفيلد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السفينة الجانحة تدفع 540 مليون دولار تعويضا لمصر

الرئيس المصري في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

تونس.. نائب يسدد لكمات قوية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

بغداد.. إصابة 15 شخصا بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمدينة الصدر

الجزائر.. تبون يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا ويكلفه بتشكيل الحكومة

ترامب: بايدن دمر كل شيء



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفين"، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضا لمصر.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن بنودًا بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلا وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلا وتسهيل مهمة عملها.

وأبرزت "الراي" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، حيث أكد أن الثورة مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، مضيفًا أن مصر استعادت هويتها الوطنية، حيث صوب شعبها العظيم - من خلال ثورة 30 يونيو - مساره، ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه ولأجياله القادمة.

وذكرت "الوطن" أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح "سينوفاك" بصناعة مصرية في البلاد، واصفة ذلك بالانتصار الكبير، مشيرةً إلى أنه تم فتح مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شفتين لـ 600 ألف جرعة يوميا وبطاقة انتاجية سنوية من 110 لـ 220 مليون جرعة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، تعرضت للضرب في قلب البرلمان، الأربعاء، بينما كانت تلقي كلمتها خلال جلسة عامة، مما أثار قلقا عارما إزاء تنامي العنف السياسي في البلاد، وذلك من قبل النائب المستقل، الصحبي سمارة.

وذكرت "القبس" أن خلية الاعلام الأمني في العراق أعلنت إصابة 15 شخصا اثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري الدكتور بسام الفيلي أهسن الاربعاء انطلاق اول قمر اصطناعي كويتي "قمر الكويت" من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الامريكية.

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر تعيين أيمن بن عبد الرحمن لمنصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد توفى عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب انتقد نهج الرئيس جو بايدن بشأن الهجرة خلال أول زيارة له إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، بعد انتهاء ولايته.

وفي حديث مع مسؤولي ولاية تكساس وضباط إنفاذ القانون، قال ترامب إنه ترك الحدود آمنة كما كانت دائما بعد الوفاء بوعده ببناء أقسام جديدة من الجدار الحدودي وسن سياسات هجرة صارمة، مضيفا: "لكن للأسف بايدن دمر كل شيء".