عقب التألق الإفريقي.. الأهلي في تحد جديد أمام بيراميدز بالدوري .. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام بيراميدز ، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري .

الأهلي سيواجه بيراميدز لأول مرة بعد أن غير الأخير مدربه وتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، مستهدفاً العودة للمنافسة ولعب كرة قدم ممتعة.

بيراميدز يعاني مرارة خسارة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح أمام الرجاء المغربي، ويسعى لتضميد جراحه بالتغلب على حامل لقب الدوري.

صاحب المركز الثالث في دوري الموسم الماضي يحتل حالياً المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما جمع 34 نقطة من 22 مباراة.

ثقة أهلاوية

و يتمتع الأهلي بثقة كبيرة بعد بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لاستمرار نجاحاته في بطولة الدوري الممتاز الذي اعتاد الأحمر على التتويج به.

الأهلي يحتل المركز الثالث مؤقتاً برصيد 41 نقطة جمعها من 19 مباراة، ليتخلف عن قمة الزمالك بفارق 20 نقطة، مع لعب الأبيض 8 مباريات أكثر من حامل اللقب.

موسيماني قاد الأهلي لتقديم عرض رائع أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في أخر ظهور للعملاق الأحمر، وفاز بثلاثية نظيفة.

ويسعى الأهلي لتقديم عرض مماثل لما قدمه أمام الترجي التونسي في مواجهة بيراميدز ليبدأ رحلته من أجل استعادة الصدارة وتقليص الفارق مع الأبيض قبل العودة للتحدي الإفريقي الكبير.