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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من قاعدة أمريكية

الكويت تعلن إطلاق أول قمر صناعي في تاريخها للفضاء

صدى البلد

أعلنت دولة الكويت، أمس الأربعاء، إطلاق أول قمر صناعي في تاريخها والمعروف باسم قمر الكويت من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري الدكتور بسام الفيلي، قوله: "قمر الكويت عبارة عن خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء".

وأضاف الفيلي أن الهدف الأساسي من قمر الكويت هو بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الاصطناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وكالة الفضاء: مصر تمتلك مقومات تصنيع قمر صناعي بنسبة 100%

وتابع: "قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء واليوم شهدنا إطلاق أول قمر صناعي باسم الكويت ونحن مستمرين في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء وتأسيس برنامج فضاء كويتي أسوة بالدول الشقيقة المجاورة".

وقال الفيلي إن الكويت دخلت مجال الفضاء من خلال وظيفتين وهي "بث نشيد الكويت الوطني من الفضاء الى دول العالم وكذلك رسالة نصية تبين أن قمر الكويت هو أول قمر صناعي كويتي".

وأشار إلى أن "الوظيفة الثانية فهي أن يكون القمر منصة لمبادرة برامج في الفضاء للطلبة وهذه المبادرة تتيح الفرصة للطلبة التفاعل المباشر مع قمر صناعي حقيقي يدور فعليا حول الأرض بهدف تعليم تكنولوجيا الأقمار الصناعية".

تقنية فريدة من نوعها

وقال الفيلي إن قمر الكويت يعتبر "قمر صناعي تعليمي بحجم متناهي الصغر أو نانومتري ويعرف هذا النوع أيضا باسم قمر مكعب أو كيوب سات ويبلغ حجمه 10 سنتيمتر مكعب ووزنه 1 كيلو جرام وسيتم وضعه على مدار متزامن مع الشمس وهو أحد أنواع المدارات القطبية".

واستطرد الفيلي: "سيكون للمشروع الأثر الكبير في رفع معنويات الشباب وتعزيز الشعور بالفخر ببلدهم وتشجيعهم على العمل والإنجاز في هذا المجال والمجالات الأخرى".

وتأسست شركة "الفضاء المداري" في أغسطس عام 2018 وهي أول شركة في العالم العربي توفر الوصول إلى الفضاء من خلال تقنية "كيوب سات" وتقدم الشركة خدمات لتصميم وبناء واختبار وتشغيل هذه التقنية للطلاب والهواة لمساعدتهم على اكتساب المعرفة.
 

الكويت قمر صناعي فلوريدا ولاية فلوريدا الأمريكية قمر الكويت فضاء

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