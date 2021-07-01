أخبار الرياضة.. منديل ميسي الذي انفصل عن برشلونة وموعد إعلان انضمام كريم فؤاد للنادي الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم سموحة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

كأس الأمم الأوروبية ..منتخب إنجلترا صاحب أقوى خط دفاع في يورو 2020

شهد دور المجموعات و دور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية أداء قوي من جانب منتخب إنجلترا على مستوى الخط الدفاعي.



رسميا انتهت علاقة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بناديه برشلونة وذلك من اليوم الأول فى شهر يوليو 2021.

الزمالك يطلب وكيل بن شرقي للتجديد .. وجمعة قد يرحل نهاية الموسم

أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل .

هاني حتحوت يعلن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز.. فيديو



توقع الإعلامي هاني حتحوت، تشكيل مواجهة الأهلي وبيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري العام.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه توقع خسارة فريقه أمام الإسماعيلي بعد بداية المباراة، كون اللاعبين شعروا بقدرتهم على تحقيق المكسب في أي وقت.

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن سير المفاوضات مع النادي الأهلي بصورة طيبة حول انتقال لاعبه كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء.

سيرينو : مازلت أحلم باللعب للأهلي

قال جاستون سيرينو لاعب نادي صنداونز الجنوب إفريقي إنه مازال يحلم باللعب في الأهلي، مشيراً إلى أن السن لن يكون عائق بالنسبة له من أجل تحقيق هذا الهدف.