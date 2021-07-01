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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. منديل ميسي الذي انفصل عن برشلونة وموعد إعلان انضمام كريم فؤاد للنادي الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم سموحة

كريم فؤاد
كريم فؤاد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

كأس الأمم الأوروبية ..منتخب إنجلترا صاحب أقوى خط دفاع في يورو 2020
شهد دور المجموعات و دور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية أداء قوي من جانب منتخب إنجلترا على مستوى الخط الدفاعي.

منديل ميسي الذي انفصل عن برشلونة ليلة أمس .. رسميا


رسميا انتهت علاقة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بناديه برشلونة وذلك من اليوم الأول فى شهر يوليو 2021.

الزمالك يطلب وكيل بن شرقي للتجديد .. وجمعة قد يرحل نهاية الموسم

أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''  أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل .

هاني حتحوت يعلن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز.. فيديو

توقع الإعلامي هاني حتحوت، تشكيل مواجهة الأهلي وبيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري العام.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع سموحة لضم حسام حسن.. فيديو

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه توقع خسارة فريقه أمام الإسماعيلي بعد بداية المباراة، كون اللاعبين شعروا بقدرتهم على تحقيق المكسب في أي وقت.

موعد إعلان انضمام كريم فؤاد للنادي الأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن سير المفاوضات مع النادي الأهلي بصورة طيبة حول انتقال لاعبه كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء.

سيرينو : مازلت أحلم باللعب للأهلي

قال جاستون سيرينو لاعب نادي صنداونز الجنوب إفريقي إنه مازال يحلم باللعب في الأهلي، مشيراً إلى أن السن لن يكون عائق بالنسبة له من أجل تحقيق هذا الهدف.

 

أخبار الرياضة الرياضة المصرية منتخب إنجلترا ليونيل ميسي برشلونة كريم فؤاد للنادي الأهلي

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