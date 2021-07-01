أخبار الفن .. ذكرى ميلاد صاحب القلم الجريء وحيد حامد الـ 77 .. القصة الكاملة لـ أزمة حسام حبيب ووالده

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ذكرى رحيله الثانية .. أبرز المحطات فى حياة عزت أبو عوف

تحل ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف والذى كان له تاريخ حافل بالأعمال الفنية والتى قدم من خلالها أدوارا متنوعة منها الشر والخير والكوميدى أحيانا،ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عزت أبو عوف ..

بدايته الفنية

بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها "4 m"، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

حياته الشخصية

كانت حياة الفنان عزت أبو عوف مليئة بالمفارقات بين الأفراح والأحزان، وكشف عن مروره بفترة قاسية، بعد رحيل زوجته الأولى فاطيما، مشيرًا إلى أن ذلك أشعره بالحزن الشديد، وأصابه بأمراض نفسية تطلبت تدخلًا طبيًا، فدخل حينها المصحة النفسية ثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه عندما أحبها كان عمره 18 عامًا، وهي في الـ14.



وعن تخطيه هذه المرحلة، قال إنه تعرف على زوجته الحالية أميرة، فأحبها وبدأ حياته من جديد معها، وهي كانت مديرة أعماله وتهتم به وبملابسه وبعمله منذ أكثر من 22 عامًا، وتُعتبر من أقرب الناس إليه.

أحب أيامه فأحببناه.. ذكرى ميلاد صاحب القلم الجريء وحيد حامد الـ 77

تحل اليوم الذكرى الـ 77 لميلاد صاحب القلم الجريء الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى يعد واحد من أبرز المبدعين الذي أثروا فى الدراما والسينما بكثير من الأعمال الراقية، التي ستبقى محفورة في الذاكرة.

بداية وحيد حامد الفنية

ولد وحيد حامد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية،وتخرج وحيد حامد في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان “القمر يقتل عاشقه”، ولكن بنصيحة من الكاتب يوسف إدريس، تحول الاهتمام لكتابة الدراما.

بدأ رحلته بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، في السبعينات قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، في نهاية السبعينات.

وكانت البداية الحقيقية للراحل من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 مع النجم عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا دفع الزعيم لأن يعتمد عليه سينمائيا ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، واستمرت في "الغول" و"الهلفوت" خلال الثمانينيات.

من التبرأ لـ الاعتذار .. القصة الكاملة لـ أزمة حسام حبيب ووالده

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب،وياتى ذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب

ونرصد فى السطور الكاملة القصة الكاملة لـ شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب ..

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب

وكان قد انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب بعد رسالة ابنه .. زوجتك المحترمة فخر مصر والعرب وشرفت عيلتنا

وجه الفنان حسام حبيب رسالة والده عبر حسابه على موقع إنستجرام بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب حسام حبيب :"وأنا ما أقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )

ومن جانبه رد والده حسام حبيب قائلا: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك".