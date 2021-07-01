البرازيل تسجل أكثر من 43 ألف إصابة و2081 وفاة بـ فيروس كورونا

سجلت البرازيل 43 ألفا و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 18 مليونا و557 ألفا و141 شخصا.



وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2081 ليصل إجمالي الوفيات إلى 518 ألفا و66 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، تعافى حتى الآن 85ر16 مليون شخصا منذ بدء الجائحة.



وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.