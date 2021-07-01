الهند تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة و1005 وفيات بفيروس كورونا

سجلت الهند 48 ألفا و588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و411 ألفا و634 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1005 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 399 ألفا و459 شخصا.



وأفادت بأن 60 ألفا و729 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و488 ألفا و918 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 523 ألفا و257 حالة.